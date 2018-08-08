В Башкирии из-за урагана обрушился потолок жилого дома

УФА, 8 авг — РИА Новости. Во время сильного урагана в башкирской деревне Осиповка потолок жилого дома обрушился на семерых спящих малолетних детей, они отделались ссадинами и ушибами, сообщил РИА Новости представитель администрации Благовещенского района Башкирии.

По данным МЧС региона, инцидент произошел утром во вторник.

"В результате порывов ветра до 17 метров в секунду повреждены кровли пяти жилых домов по двум улицам деревни Осиповка Благовещенского района", — сообщили в МЧС Башкирии.

В администрации района рассказали, что порывами ветра унесло крышу одного из жилых домов, а потом потолок обрушился на спящих людей.

"Известно, что часть потолка упала на большую кровать, в которой спали семь маленьких детей, приехавших к бабушке на летние каникулы. Дети испугались, прятались под одеяла, пожилая женщина самостоятельно со старшим внуком вызволила детей из-под обломков. У них ссадины и ушибы, никому госпитализации не понадобилось", — сообщил агентству представитель администрации района.

Он отметил, что в среду пострадавшие дети "уже бегают и играют, повода волноваться за их здоровье нет".

Кроме того, по словам собеседника агентства, в одном из домов, у которых сорвало крышу во время урагана, находились шесть маленьких детей. "В этом доме тоже сорвало крышу и частично поврежден потолок, но никто не пострадал, дети, испугавшись, попрятались в соседних комнатах", — добавил представитель администрации.

По данным властей, в среду в деревне работает бригада строителей из 40 человек, они восстанавливают разрушенные части кровли домов. "Никому из пострадавших семей расселения не понадобилось, так как открытые части крыш восстановили собственными силами в день происшествия. На днях строители закончат и остальные аварийно-спасательные работы", — пояснили в администрации.