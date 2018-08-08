Супругу "краснодарского каннибала" Бакшеева признали вменяемой

КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Супруга "краснодарского каннибала" Бакшеева признана экспертами НИИ психиатрии вменяемой, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Ранее СУСК сообщил об изменении меры пресечения "краснодарскому каннибалу" Бакшееву, который вместе со своей супругой обвиняется в убийстве женщины с последующим расчленением. В связи с опасным инфекционным заболеванием, наличие которого препятствует дальнейшему нахождению в следственном изоляторе и создаёт угрозу жизни, его планируют поместить специализированное лечебное учреждение.

"Супруга мужчины признана экспертами национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского вменяемой. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", — проинформировал СУСК.

По версии следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеев с супругой находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло Краснодара вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой, считает СК. Впоследствии, добавляет следствие, он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал. После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела убитой на камеру своего мобильного телефона, отмечает СК. Рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, 11 сентября 2017 года обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в правоохранительные органы.

Управление также сообщало о том, что в ходе обыска по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на прилегающей территории были обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.