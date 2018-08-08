В Норильске более 20 человек госпитализировали с отравлением

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более 20 человек, работающих на руднике "Октябрьский" в Норильске, госпитализированы с предварительным диагнозом "сальмонеллез", сообщает в среду ГСУСК региона.

"Восьмого августа 2018 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в период с 7 по 8 августа в инфекционное отделение городской больницы госпитализированы 21 сотрудник рудника "Октябрьский" с предварительным диагнозом "сальмонеллёз". По имеющейся на данный момент информации, все госпитализированные накануне обедали в столовой предприятия", — говорится в сообщении.

В свою очередь, СК РФ в мессенджере "ТамТам" сообщил о госпитализации 18 человек.

По данному факту следственные органы начали проверку. На месте работает следственно-оперативная группа, они изымают документацию, опрашивают сотрудников столовой и пострадавших. Пробы пищи отправлены на исследование.