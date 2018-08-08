В России задержали членов ОПГ, воровавших товары из поездов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России задержана преступная группа, похищавшая крупные партии товаров из железнодорожных вагонов, следовавших транзитом через станцию Ржев, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным Следственного комитета, задержан 21 участник, в том числе организатор криминального бизнеса. ФСБ, которая также участвовала в спецоперации, сообщает о 35 задержанных.

"С февраля по август 2018 года членами сообщества при содействии работников железной дороги произведены три внеплановые остановки железнодорожных составов, вскрыты контейнеры и из них похищены различные товары", — сказала Петренко.

Затем эти товары на фурах отправлялись на склады в Ржев, а затем продавались. О каких именно товарах идет речь, пока не сообщается.

По словам Петренко, сразу после одного из хищений 7 августа удалось задержать 21 участника преступного сообщества, в том числе организатора. Ряд задержанных дали признательные показания.

Прошло более 40 обысков, в ходе которых изъято похищенное имущество и деньги, вырученные от продажи украденного.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Кража в особо крупном размере". В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайствами об аресте. Задержанным грозят длительные сроки в колонии.