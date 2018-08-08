Суд вынес приговор двум медработникам, оставившим пациента на улице в Сочи

СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Бывшие санитарка и сестра-хозяйка больницы №4 Сочи, оставившие пациента на улице в кресле-каталке, признаны виновными в оставлении человека в опасности и приговорены судом к 5 месяцам исправительных работ, сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент, когда пациент горбольницы №4 Сочи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей, произошел в январе 2018 года. По данному факту СУСК РФ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Как сообщали в управлении здравоохранения администрации Сочи, была проведена служебная проверка, медперсонал был уволен.

По информации регионального управления СК России, бывшие санитарка и сестра-хозяйка больницы №4 города Сочи признаны виновными в оставлении без помощи лица, находившегося в опасном для жизни и здоровья состоянии.

"Установлено, что утром 25 января 2018 года мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также имевшейся интоксикацией организма. Находясь в терапевтическом отделении, пациент стал вести себя шумно и нарушать общественный порядок", — говорится в сообщении.

"Днем санитарка и сестра-хозяйка вывезли пациента на кресле-каталке за пределы больницы и оставили на при низкой температуре на открытом воздухе в болезненном состоянии, лишенного возможности самостоятельно передвигаться. Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, которая госпитализировала мужчину. Приговором мирового судьи каждой осужденной и назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ", — уточняет пресс-служба.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.