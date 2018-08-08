СК подключился к проверке детсада в Астрахани, где якобы связывали детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости. Следователи организовали доследственую проверку по сообщениям СМИ о нарушениях в одном из частных детских садов Астрахани, где детей во время тихого часа якобы связывали простынями, сообщает СУСК РФ по области.

Ранее сообщалось о проверке, организованной прокуратурой области по обращению родителя о нарушениях в детсаду.

"Следственными органами СК России по Астраханской области проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о неправомерных действиях персонала одного из частных детских садов Астрахани", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 августа 2018 года несколько СМИ опубликовали видеозаписи, сделанные местной жительницей в одном из частных детских садов города Астрахани. На них видно, что воспитанники детского сада в тихий час лежат в кроватках, туго связанные пеленками. При этом дети находятся в кроватях по двое. Автор видео утверждает, что воспитатели постоянно связывают детей для того, чтобы уложить их спать в тихий час.

"Следственное управление СК России по Астраханской области с особым вниманием относится ко всем сообщениям, связанным с нарушением прав несовершеннолетних, в связи с чем вышеуказанная информация будет проверена тщательным образом", — отмечает СУСК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Материалы проверки находятся на контроле руководства следственного управления СК России по Астраханской области.