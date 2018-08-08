Верховный суд проверит законность приговора украинцу Сущенко 12 сентября

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Верховный суд РФ 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор осужденному в России за шпионаж украинцу Роману Сущенко, сообщили РИА Новости в суде.

"Слушание назначено на 12 сентября в 10:00", — сказано в карточке дела.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Мосгорсуд назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.