Названа предварительная причина ДТП с тремя погибшими в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 авг — РИА Новости. МВД назвало предварительную причину ДТП с тремя погибшими при столкновении легковушки с поездом в Карабудахкентском районе Дагестана.

Авария произошла в ночь на среду на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате ДТП три человека погибли, еще двое пострадали.

"В результате аварии трое погибших: мужчина 1984 года, женщина 1985 года рождения и ребёнок 2007 года рождения. Двое пассажиров в больнице", — рассказал РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

Он отметил, что по предварительным данным авария произошла по вине водителя легковушки, который выехал на железнодорожный переезд и допустил столкновение с электровозом.