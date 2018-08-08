В Петербурге задержали мужчину, сообщившего о "минировании" станции метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в ложном сообщении о минировании станции метрополитена, сообщает региональное ГУМВД.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина через службу "112" сообщил о заложенном устройстве на одной из станций метрополитена, поступило 4 августа.

"В ходе проведения комплекса специальных мероприятий у дома 3 в переулке Зощенко сотрудники Центра "Э" задержали 36-летнего гражданина, который изобличен в совершении указанного преступления из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого.