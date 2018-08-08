Суд в Ростове-на-Дону возобновил следствие по делу экс-депутата Бессонова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону в среду возобновил судебное следствие по делу бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова, обвиняемого в избиении полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На предыдущем заседании судебное следствие было закрыто, на 8 августа были назначены прения сторон по делу.

В начале судебного заседания защитники Бессонова заявили ходатайство о возобновлении судебного следствия в связи с необходимостью предоставления новых доказательств по делу, в частности медицинских документов, исключении отдельных доказательств, а также приобщении характеристики одного из потерпевших.

"Суд постановил возобновить судебное следствие для предоставления дополнительных доказательств", — сказал судья.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более чем 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела.