Жителя Сочи осудили за звонок о "минировании" больницы

СОЧИ, 8 авг — РИА Новости. Житель Сочи, сообщивший о ложном минировании больницы, приговорён судом к двум годам лишения свободы в колонии-поселения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации МВД, летом 2018 года в дежурную часть отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи поступил анонимный звонок.

"Мужчина сообщил о том, что в здании больницы находится взрывное устройство. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. После того, как место происшествия было оцеплено, кинологи с применением служебных собак произвели осмотр лечебного учреждения, в ходе которого опасных предметов обнаружено не было", — говорится в сообщении.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность и местонахождение подозреваемого, 46-летний местный житель был задержан и помещен в изолятор временного содержания", — отмечается в сообщении.

В отношении жителя Сочи было возбуждено уголовное дело. "Обвиняемый был признан судом виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения,", — добавляет пресс-служба.

Уточняется, что в настоящее время решение суда вступило в законную силу.