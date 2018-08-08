СК завел дело после крушения вертолета на Кубани

На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. 2 августа 2018

На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. 2 августа 2018

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения 2 августа вертолета Ми-2 на Кубани, в результате которого погиб пилот, сообщается на сайте СК РФ.

Как ранее сообщало Южное СУСК РФ на транспорте, по предварительным данным, вертолет потерпел крушение между 8 и 9 часами на территории агрокомплекса около станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. Управлял машиной пилот 1969 года рождения, житель Ставропольского края. В результате крушения воздушное судно загорелось, пилот погиб. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изымаются документы хозяйства, которому оказывались услуги, опрашиваются сотрудники предприятия, добавляет управление.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении

По версии следствия, 2 августа во время авиационно-химических работ на рисовых полях в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2 бортовой номер RA-15652, в результате которого пилот погиб на месте. Добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.