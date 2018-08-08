В Якутии завели дело после отравления 13 человек рыбными консервами

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления 13 человек рыбными консервами "Сайра" в Якутии, сообщает СК РФ в мессенджере ТамТам.

Ранее пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что 13 жителей Усть-Алданского района Якутии отравились рыбными консервами, ведется проверка.

"Уголовное дело о массовом отравлении рыбными консервами возбуждено в Якутии. В больницу обратились 13 человек. Все они употребляли в пищу консервированную продукцию "Сайра", — говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте СК РФ, по данным следствия, 3 и 4 августа в Усть-Алданскую центральную районную больницу обратились 10 жителей, в том числе трое несовершеннолетних. У всех поступивших были признаки отравления. В это же медицинское учреждение 7 августа за медицинской помощью с признаками отравления обратились еще трое местных жителей, среди которых один несовершеннолетний. Из показаний пострадавших следует, что все они перед обращением в больницу ели рыбные консервы. Всем пострадавшим поставлен диагноз — пищевая токсикоинфекция легкой степени.

Уточняется, что все пациенты госпитализированы, угрозы их здоровью нет. В ходе выезда на место происшествия следователь установил одно из мест, где закупались пищевые продукты – торговая точка "Успех" села Кептени. При проверке условий хранения продуктов нарушений не выявлено. Согласно товарной накладной, консервы закупались 21 июля 2018 года в Мегино-Кангаласском районе в магазине "Умид".

Следователи изъяли в магазине аналогичную продукцию, пробы направлены на микробиологическое исследование, добавляет СК.