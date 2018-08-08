В Самаре возбудили дело после кражи трехтонной "пирамиды позора"

САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи трехтонной бетонной "пирамиды позора", установленной самарскими коммунальщиками перед домом одного из должников за воду, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Ранее коммунальщики сообщали, что в начале июля сотрудники "РКС-Самара" установили очередную пирамиду позора перед коттеджем злостного должника в частном секторе Железнодорожного района на улице Херсонской. Его долг за воду и канализацию превысил 45 тысяч рублей. Однако через несколько дней пирамида пропала.

"Отдел полиции №9 УМВД России по городу Самаре возбудил уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". В настоящее время виновные лица установлены, проводится комплекс мероприятий для привлечения их к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, теперь должнику, укравшему пирамиду, придется также возместить нанесенный "РКС-Самара" ущерб. "Он разбил верхнюю часть пирамиды, заплатил деньги водителю погрузчика, чтобы погрузить и вывезти пирамиду подальше от своего дома. Установить подробности было несложно, так как все происходящее было зафиксировано камерой видеонаблюдения", — сказано в релизе.

Отмечается, что после июльского инцидента коммунальщики усовершенствовали конструкцию пирамиды, и теперь разбить и увезти ее стало практически невозможно.

Ранее "РКС-Самара" сообщали, что с мая компания начала устанавливать трехтонные бетонные пирамиды с надписью "Здесь живет должник" у частных домов и организаций, имеющих задолженность за воду. За это время пирамида побывала у 82 злостных неплательщиков, которые в результате погасили долги на сумму более чем 1 миллион рублей.