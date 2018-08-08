Прокуратура проверит детсад в Астрахани, в котором якобы связывали детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура Астраханской области организовала проверку местного детского сада по обращению родителей, заявивших о нарушениях в дошкольном учреждении, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

"По обращению родителя в прокуратуру организована проверка детского сада", — сказал он, добавив, что в правоохранительные органы предоставлены фотоматериалы.

Ранее в Facebook один из пользователей разместил информацию о том, что в частном детском саду дети "лежали в детских кроватках по двое. "Валетом", дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину, а "в комнате было душно, сплит-системы не работали, просто были открыты окна". Кроме того, детей, которых приводили на так называемую адаптацию, запирали в одной комнате.