МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" подтвердили, что новый вертолет Ми-171А2 совершил жесткую посадку во время испытаний в Приэльбрусье. Причины произошедшего установит специально созданная комиссия.

Накануне в интернете появилось видео испытательного полета, проводившегося, как предполагается, 3 августа. На записи видно, как вертолет снижается, касается земли, после чего буквально встает на нос.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в холдинге.

"Точные причины будут установлены по итогам работы комиссии. Холдинг "Вертолеты России" принимает активное участие в указанной работе", — говорится в сообщении.

При этом в компании заверили, что испытания Ми-171А2 продолжатся.

Ми-171А2 — самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. По сравнению с Ми-8/17 его крейсерская скорость выросла на 10%, а грузоподъемность — на 25%. Вертолет может применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водой.