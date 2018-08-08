В Дагестане легковушка столкнулась с поездом

МАХАЧКАЛА, 8 авг — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с поездом в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по республике.

Авария произошла в ночь на среду на нерегулируемом железнодорожном переезде в Карабудахкентском районе Дагестана.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2114 и локомотива, в результате пострадали пять человек, трое из которых погибли. Возгорания на месте происшествия не произошло, движение не нарушено", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что все пострадавшие доставлены в районную больницу.