Уровень Амура у Хабаровска начал снижаться

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Гребень паводка на Амуре миновал Хабаровск, уровень воды у города начал снижаться, сообщает в среду региональный главк МЧС РФ.

"Уровень воды у города Хабаровска начал снижаться. На 08.00 хбр (01.00 мск) 8 августа он составил 478 сантиметров (минус 5 сантиметров за сутки). В настоящее время гребень паводка смещается ниже по течению реки. По прогнозу гидрологов, по мере его продвижения в населенных пунктах уровни воды могут достигать неблагоприятных отметок, но опасных значений не ожидается", — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, возможно подтопление пойменных мест, низин.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Приамурье вырос уровень воды в Амуре и малых реках. Специалисты отмечали, что при пике паводка уровень реки может превысить пять метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра, опасный — шесть метров). Глава МЧС Евгений Зиничев заявлял, что Хабаровску ничего не угрожает, но 3-4 тысячи дачных участков могут оказаться подтопленными.