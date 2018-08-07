Пропавшую нижегородскую школьницу во вторник искали 300 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Поиски 13-летней Маши Ложкаревой, пропавшей шесть дней назад в Нижегородской области, во вторник вели около 300 человек, однако во время сквозного прочесывания территории найти девочку не удалось, заявил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

Вечером 1 августа 13-летняя Маша Ложкарева ушла кататься на велосипеде в садовом товариществе "Борок" Кстовского района. До настоящего времени ее местонахождение не известно. В поисках пропавшей девочки принимают участие сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, волонтеры и добровольцы. За информацию о местонахождении 13-летней Маши Ложкаревой объявлено вознаграждение 500 тысяч рублей. Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки по статье 105 УК РФ (убийство).

"Сегодня на поиски Маши Ложкаревой выходили около 300 человек. Мы перестали расширять зону поисков, вернулись к началу и теперь ведем "сквозной зачес", когда люди движутся стеной на расстоянии двух-трех метров друг от друга, высматривая любые возможные артефакты, которые могут оказать помощь в поисках. Пока, к сожалению, результатов нет", — рассказал Шухрин.

Он отметил, что в последние дни активизировались так называемые экстрасенсы — организаторам поисков позвонили или написали более 120 человек, которые выдвинули свои версии произошедшего и высказали предположения о том, где может находиться пропавшая девочка.

"Непосредственно на место поисков приехал только один такой "экстрасенс", который сам пошел проверить свои версии, все остальные только требуют отправить людей осмотреть привидевшиеся им места. Видимо, объявление о вознаграждении мотивирует их догадки", — отметил командир поисково-спасательного отряда.

Он добавил, что в среду поиск пропавшей Маши Ложкаревой будет продолжен.