Под Ростовом на пляже неизвестный ранил из травматики двух человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный ранил двух человек из травматического оружия на пляже в селе Самарское Азовского района Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

"В полицию поступило сообщение о том, что в ходе конфликта двое граждан получили ранения из травматического оружия. Один из них был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские разыскивают подозреваемого.