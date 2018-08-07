Центральный аппарат СК займется двумя делами о преступлениях против детей

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату расследовать обстоятельства преступлений против детей в Пермском крае и Подмосковье, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Еще одно уголовное дело по факту нападения на ребенка собаки породы "тибетский мастиф" было возбуждено в Подмосковье. Инцидент произошел еще в середине июля, но известно о нем стало только после сюжета в эфире одного из федеральных телеканалов.
Кроме того, в центральный аппарат СК будут переданы материалы о нападении собаки на 11-летнюю девочку в Подмосковье.
Подчеркивается, что в обоих случаях Бастрыкин потребовал провести исчерпывающий комплекс следственных действий и установить всех причастных к этим преступлениям лиц.