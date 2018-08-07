Центральный аппарат СК займется двумя делами о преступлениях против детей

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату расследовать обстоятельства преступлений против детей в Пермском крае и Подмосковье, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что Краснокамский городской суд Пермского края арестовал мать 14-летней девочки, которая, вероятно, скончалась от истощения. СК возбудил дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Еще одно уголовное дело по факту нападения на ребенка собаки породы "тибетский мастиф" было возбуждено в Подмосковье. Инцидент произошел еще в середине июля, но известно о нем стало только после сюжета в эфире одного из федеральных телеканалов.

"Глава ведомства распорядился передать для дальнейшего всестороннего и объективного расследования уголовное дело об обнаружении в Пермском крае тела 14-летней девочки, смерть которой, предварительно, наступила в результате тяжёлого истощения организма, в главное следственное управление СК России", — говорится в сообщении.

Кроме того, в центральный аппарат СК будут переданы материалы о нападении собаки на 11-летнюю девочку в Подмосковье.

Подчеркивается, что в обоих случаях Бастрыкин потребовал провести исчерпывающий комплекс следственных действий и установить всех причастных к этим преступлениям лиц.