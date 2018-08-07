"Косметологи", покалечившие клиенток, пойдут под суд

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Завершено уголовное дело в отношении предпринимательницы и двух ее соучастниц, которые несколько лет под видом косметологов проводили инъекции в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Следствие установило, что в результате введенных инъекций, 19 клиенток, обратившихся к обвиняемым за услугой, получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы", — сказала Иванова.
По ее данным, обвиняемые в своем бизнесе использовали препараты без регистрационного удостоверения соответствующих контролирующих органов, разрешающих их применение в медицинских целях на территории России. Кроме того, в нарушение установленных правил, вводимые в ткани лица вещества фасовались по шприцам перед началом приема клиентов из неустановленных емкостей в неприспособленном для этого помещении.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — сказала Иванова.