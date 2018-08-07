В Мордовии двух сотрудников управления капстроя обвиняют в мошенничестве

Строительство жилого комплекса рядом со стадионом Мордовия Арена в Саранске

Строительство жилого комплекса рядом со стадионом Мордовия Арена в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Должностные лица управления капитального строительства Республики Мордовия предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, с начала 2014 по июнь того же года заместитель начальника и ведущий специалист учреждения капитального строительства Республики Мордовия, действуя по предварительному сговору с представителем коммерческой организации, при организации и поставке для нужд Мордовия двух машин для заливки и уборки льда похитили бюджетные денежные средства в особо крупном размере.

В результате региональному министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства был причинен ущерб в сумме более 6,5 миллиона рублей.

"Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников МВД и УФСБ по республике. В рамках расследования причиненный ущерб соучастниками был возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Отмечается, что уголовное дело в отношении представителя коммерческой организации по обвинению в мошенничестве уже рассмотрено в суде. Мужчине назначено наказание, не связанное с лишением свободы.