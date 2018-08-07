В Калмыкии прокурор попросил назначить экс-директору школы условный срок

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Гособвинение попросило Элистинский городской суд приговорить к условному сроку бывшего директора школы №12 Элисты Марину Гедерим, обвиняемую в поборах средств с родителей учеников, сообщил РИА Новости адвокат "Зоны права" Виталий Зубенко, представляющий интересы матери одного из школьников.

"Седьмого августа в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить бывшему директору школы наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, гособвинитель поддержал иск потерпевшей многодетной матери о "дискриминации прав относительно имущественного и социального положения" на 1 миллион рублей", — заявил Зубенко.

По его словам, бывшего директора МБОУ СОШ № 12 города Элисты Марину Гедерим обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

"По данным следствия, в конце предыдущего учебного года директор школы требовала от родителей учеников первых классов под видом пожертвований приобрести за свой счет мебель в учебное учреждение. Кроме того, Гедерим заявила, что дети, чьи родители не имеют материальной возможности сдать деньги, будут сидеть за старыми партами. Ущерб, нанесенный более 60 потерпевшим, был оценен в 85 тысяч рублей", — рассказал защитник.

Зубенко заключил, что одна из потерпевших, многодетная мать Лариса Якупова, заявила о поборах в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже президент обратил внимание на проблему в беседе с главой Калмыкии Алексеем Орловым.