В Ивановской области подростка засыпало песком в карьере

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подростка насмерть засыпало песком, когда он играл с друзьями в карьере на берегу Волги в Ивановской области, сообщается на канале СК РФ в интернет-мессенджере WhatsApp.
"Двенадцатилетнего подростка засыпало песком во время игры с друзьями в карьере на берегу Волги вблизи города Юрьевца Ивановской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.
Устанавливаются владельцы территории, опрашиваются очевидцы происшествия.