В Ивановской области подростка засыпало песком в карьере

12-летнего подростка засыпало песком во время игры с друзьями в карьере на берегу Волги вблизи г. Юрьевца Ивановской области.7 августа 2018

12-летнего подростка засыпало песком во время игры с друзьями в карьере на берегу Волги вблизи г. Юрьевца Ивановской области.7 августа 2018

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подростка насмерть засыпало песком, когда он играл с друзьями в карьере на берегу Волги в Ивановской области, сообщается на канале СК РФ в интернет-мессенджере WhatsApp.

"Двенадцатилетнего подростка засыпало песком во время игры с друзьями в карьере на берегу Волги вблизи города Юрьевца Ивановской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

Устанавливаются владельцы территории, опрашиваются очевидцы происшествия.