Виновника взрыва бытового газа в Ижевске признали невменяемым

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Следственный комитет России попросил направить в психбольницу виновника взрыва бытового газа в Ижевске прошлой осенью, когда погибли семь человек, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

"В ноябре 2017 года Алексей Копытов на почве хронического расстройства отсоединил шланг газовой плиты, закрыл окна и дверь. В результате хлопка газа погибли семь человек, в том числе два ребенка, еще 11 жильцов получили повреждения", — напоминает следствие.

Как отмечается на сайте Следственного комитета РФ, в результате происшествия было полностью уничтожено имущество девяти квартир, 450 человек признаны потерпевшими. Кроме того, подчеркивается, что семьи, утратившие жилье, обеспечиваются жилыми помещениями за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

Расследование завершено, дело направлено в суд "для применения в отношении Копытова принудительных мер медицинского характера".