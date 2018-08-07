Жителя Петербурга будут судить за стрельбу с балкона по людям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, стрелявшего с балкона из пневматической винтовки в незнакомых людей, в том числе и несовершеннолетнюю девочку, сообщает во вторник городское надзорное ведомство.

"По версии следствия, мужчина в апреле 2018 года, находясь на балконе квартиры одного из домов по улице Тверской, используя в качестве оружия однозарядную пружинно-поршневую пневматическую винтовку, произвел прицельный выстрел в ранее ему незнакомую несовершеннолетнюю, находящуюся на балконе другого дома, попав в область ключицы, чем причинил ей физическую боль", — говорится в сообщении.

Как уточняет прокуратура, месяцем позже мужчина также трижды выстрелил с балкона в незнакомого горожанина на улице, "причинив ему физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков".

Уголовное дело, возбужденное по статье "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов используемых в качестве оружия", направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.