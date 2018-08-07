Врачи рассказали о состоянии Сами Насери после операции

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Французский актер Сами Насери после операции чувствует себя хорошо, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

"Он вышел из-под наркоза, хорошо себя чувствовал. Сейчас он спит, и до конца дня уже будет спать", — рассказали в медучреждении, уточнив, что актера с тяжелой травмой доставил к врачам его брат.

Лечение Насери находится под контролем Минздрава и лично главного врача-офтальмолога Владимира Нероева.

Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, в ночь на 5 августа актер отдыхал с братом Ларби в баре на Тверской улице, где у него возник конфликт с другим посетителем. В результате Насери получил удар по лицу.

Французский актер наиболее известен по главной роли в фильме "Такси".