Трех фигурантов дела о пытках в ярославской колонии оставили под арестом

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Ярославский областной суд во вторник отказал в удовлетворении жалобы на арест еще троих фигурантов уголовного дела о пытках в колонии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталия Сарбунова.
Первой суд рассмотрел жалобу на арест замначальника оперативного отдела колонии №1 Сергея Ефремова и отклонил ее. Затем суд приступил к рассмотрению жалоб от младшего инспектора отдела безопасности Сергея Драчева, заместителя дежурного помощника начальника СИЗО Игоря Богданова и младшего инспектора отдела безопасности колонии Алексея Бровкина.
"Апелляционные жалобы на арест Драчева, Богданова и Бровкина также остались без удовлетворения, постановления суда первой инстанции – без изменения", — сказала Сарбунова.
На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.