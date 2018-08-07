Трех фигурантов дела о пытках в ярославской колонии оставили под арестом

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Ярославский областной суд во вторник отказал в удовлетворении жалобы на арест еще троих фигурантов уголовного дела о пытках в колонии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталия Сарбунова.

Во вторник суд рассматривает первые апелляции на арест сотрудников ярославской колонии. Назначено четыре судебных заседания.

Первой суд рассмотрел жалобу на арест замначальника оперативного отдела колонии №1 Сергея Ефремова и отклонил ее. Затем суд приступил к рассмотрению жалоб от младшего инспектора отдела безопасности Сергея Драчева, заместителя дежурного помощника начальника СИЗО Игоря Богданова и младшего инспектора отдела безопасности колонии Алексея Бровкина.

"Апелляционные жалобы на арест Драчева, Богданова и Бровкина также остались без удовлетворения, постановления суда первой инстанции – без изменения", — сказала Сарбунова.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.