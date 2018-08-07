На Кубани завели дело из-за утонувшей в водоеме девочки

КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Уголовное дело завели по факту гибели малолетней девочки, которую нашли утонувшей в водоеме Армавира на Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю

По данным следствия, во второй половине дня в понедельник девочка находилась с отцом около водоема на территории очистных сооружений по улице Шоссейной. Затем она пошла домой, но потерялась по дороге. Во вторник в ходе поисковых мероприятий ребенка нашли на дне водоема. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала асфиксия в результате утопления в воде.

"Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю было по результатам проведенной проверки по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки, тело которой в ходе поисковой операции было обнаружено на дне водоема, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", — информирует ведомство. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.