На Кубани завели дело из-за утонувшей в водоеме девочки

КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Уголовное дело завели по факту гибели малолетней девочки, которую нашли утонувшей в водоеме Армавира на Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю
"Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю было по результатам проведенной проверки по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки, тело которой в ходе поисковой операции было обнаружено на дне водоема, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", — информирует ведомство. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.