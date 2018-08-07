МАК создал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-2 под Тюменью

Вертолет МИ-2 после жесткой посадки в Тюменской области. 6 августа 2018

Вертолет МИ-2 после жесткой посадки в Тюменской области. 6 августа 2018

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия с вертолетом, который совершил жесткую посадку в Уватском районе Тюменской области, сообщает МАК во вторник.

В понедельник источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщал, что ЧП произошло на вертолетной площадке в семи километрах севернее города Уват. Вертолет Ми-2, принадлежащий ООО "Вельталь-авиа", совершил жесткую посадку без возгорания с последующим опрокидыванием на бок. В машине находились пилот и пассажир. Пострадавших и разрушений нет.

Как отмечал представитель Уральского следственного управления на транспорте, следствие начало доследственную проверку по факту происшествия.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.