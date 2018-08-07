МАК создал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-2 под Тюменью

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия с вертолетом, который совершил жесткую посадку в Уватском районе Тюменской области, сообщает МАК во вторник.
Как отмечал представитель Уральского следственного управления на транспорте, следствие начало доследственную проверку по факту происшествия.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.