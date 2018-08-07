Жителя Кургана приговорили к двум годам колонии за экстремизм в Telegram

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Суд приговорил жителя Кургана Евгения Лесового к 2 годам колонии-поселения за призывы через мессенджер Telegram к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, сообщило следственное управление СКР по региону.
"Приговором Курганского городского суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением на срок 2 года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернет", — говорится в сообщении.
Вину в экстремистской деятельности обвиняемый в ходе предварительного следствия и в суде не признал, добавляет следствие.
*Запрещённая в России экстремистская организация