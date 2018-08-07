Жителя Кургана приговорили к двум годам колонии за экстремизм в Telegram

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Суд приговорил жителя Кургана Евгения Лесового к 2 годам колонии-поселения за призывы через мессенджер Telegram к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, обвиняемый 2 ноября 2017 года со смартфона вступил в одну из публичных групп мессенджера Telegram, связанную с запрещенным в России общественным движением "Артподготовка"*, признанным экстремистской организацией. В группе он до 5 ноября 2017 года размещал сообщения с пропагандой и призывами к массовым беспорядкам, а также призывы к экстремистской деятельности, отмечал СК.

"Приговором Курганского городского суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением на срок 2 года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернет", — говорится в сообщении.

Лесовой признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием сети интернет, уточняется в сообщении.

Вину в экстремистской деятельности обвиняемый в ходе предварительного следствия и в суде не признал, добавляет следствие.

*Запрещённая в России экстремистская организация

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