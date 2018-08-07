Мосгорсуд подтвердил арест ценных бумаг в рамках дела братьев Магомедовых

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест имущества в рамках дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Кунцевского суда Москвы оставить без изменения", — огласил решение судья.

Из материалов дела следует, что по ходатайству следователя Николая Будило 23 апреля был наложен арест на имущество шести компаний, собственником которых является группа "Сумма". Арест был наложен на ценные бумаги.

Представитель АО "Объединенная зерновая компания" заявил в суде, что данные компании являются дочерними компаниями АО "ОЗК". "Это нарушает права ОЗК как акционера. Они не дают возможность принимать управленческие решения", — отметил представитель ОЗК. По его словам, в числе шести компаний, на имущество которых наложен арест, — ОАО "Ардатовское", ОАО "Атяшевское" и ОАО "Оброчинское".

Пятьдесят один процент акций ОЗК принадлежит государству в лице Росимущества, а 49% — ООО "Инвестор", единственным участником которого является Зиявудин Магомедов. По данным следствия, арестованы 49% компании ООО "Инвестор", подконтрольных Зиявудину Магомедову.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.