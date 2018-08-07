Защита экс-офицера СК Ламонова обжаловала пятилетнее заключение и штраф

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Защита бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) РФ Александра Ламонова подала жалобу на приговор к пяти годам заключения и штрафу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Жалоба от адвокатов пришла в понедельник", — сказал собеседник агентства, уточнив, что рассматривать ее будет Верховный суд РФ.

Мосгорсуд приговорил Ламонова к пяти годам колонии строгого режима, назначил ему штраф 32,5 миллиона рублей и лишил его звания "полковник юстиции".

Дело слушалось в особом порядке, то есть с полным признанием вины и без исследования доказательств по делу. Слушание уложилось в один день и проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну.

Гособвинитель ранее запросил для офицера СК шесть лет колонии. Ламонов обвинялся в получении взятки со стороны бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — приближенного так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту).

Кроме того, изначально Ламонову вменяли получение взятки от Шакро, но впоследствии это обвинение с него сняли. Полковник заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельное производство из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который уже приговорен к 13 годам колонии.