Суд оставил в СИЗО одного из фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Ярославский областной суд во вторник отказал в удовлетворении жалобы на арест фигуранта уголовного дела о пытках в колонии Сергея Ефремова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталия Сарбунова.

Во вторник суд рассматривает первые апелляции на арест сотрудников ярославской колонии. Назначено четыре судебных заседания.

Заместитель начальника оперативного отдела колонии №1 Сергей Ефремов по решению суда был помещен в СИЗО 25 июля.

"Суд отклонил апелляционную жалобу на арест Ефремова", — сказала Сарбунова.

При этом она отметила, что посредством видеоконференц-связи в заседании участвовал осужденный Макаров, который попросил оставить Ефремова под стражей.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.