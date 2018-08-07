Мосгорсуд возобновил работу после частичной эвакуации

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Апелляционный корпус Московского городского суда продолжил работу после эвакуации из-за задымления, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В результате возникновения небольшого задымления в апелляционном корпусе Мосгорсуда была проведена частичная эвакуация. На место прибыли сотрудники МЧС и службы скорой медицинской помощи. На данный момент суд работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.

Прибывшие пожарные возгорания не обнаружили, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.