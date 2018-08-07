Жителей Приангарья, прорывших тоннель к нефтепроводу, ждет суд

ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении шести жителей Ангарска, прорывших тоннель к нефтепроводу, передано в суд, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Главным следственным управлением ГУМВД России по региону окончено расследование уголовного дела по факту кражи. Его фигурантами стали шесть жителей Ангарска, которые на протяжении двух лет готовили подземный тоннель к магистральному нефтепроводу. Сообщники вырыли более 125 метров подземного лаза, но когда до цели оставалось 3 метра, их действия были пресечены полицейскими, говорится в сообщении.

"В отношении участников группы дело направлено в суд. В соответствии с действующим законодательством, обвиняемые могут получить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет", — отмечает ГУМВД.

По оценке экспертов, действия обвиняемых могли привести к экологической или техногенной катастрофе, если бы нефть под давлением попала в Ангару или произошел пожар, добавили в управлении.