Бывшего директора кировской компании обвинили в мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Бывший генеральный директор Омутнинской научной опытно-промышленной базы обвиняется в мошенничестве при производстве лекарственных препаратов в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, в 2012 году между обвиняемым, занимавшим должность генерального директора ОАО "Омутнинская научная опытно-промышленная база", и министерством промышленности и торговли России были заключены госконтракты на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по разработке технологии и организации производства биотехнологических лекарственных средств, не производимых отечественными производителями и не защищенных патентами иностранных компаний на территории РФ.

В ходе исполнения государственных контрактов с 2012 по 2014 года работники ОАО "ОНОПБ" сообщили генеральному директору, что имеющиеся штаммы-продуценты не проявляют необходимой активности для получения субстанции, вследствие чего наработать и провести контроль качества образцов субстанции двух лекарственных средств, организовать выпуск лекарственных препаратов на основе разработанной ими технологии невозможно, отмечает СУСК.

"Обвиняемый, зная, что государственные контракты не могут быть выполнены в полном соответствии с их условиями, давал указания подчиненным составлять фиктивные отчетные документы с заведомо недостоверными сведениями об их выполнении. После чего он утвердил фиктивные отчетные документы, которые направил в Минпромторг России. В ответ на это за якобы исполнение госконтрактов на счет его компании был переведен 101 миллион рублей, которые он потратил по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Кировской области. В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.