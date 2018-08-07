Нижегородец получил 14 лет строгого режима за развращение детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступлений сексуального характера в отношении малолетних девочек в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 29 ноября 2017 года 37-летний житель города Нижнего Новгорода, являющийся учредителем и директором одной из местных коммерческих организаций, проезжая на своем автомобиле мимо одного из районных центров Чувашской Республики, совершил развратные действия на глазах у трех малолетних девочек.

"Согласно заключению проведенной по уголовному делу судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы, оснований для признания его невменяемым не установлено, каким-либо психическим расстройством он не страдает и в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года", — говорится в сообщении регионального СУСК.

В ходе следствия с потерпевшими организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.