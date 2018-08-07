Суд продлил срок ареста активов по делу братьев Магомедовых

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы до ноября продлил срок ареста активов и счетов компаний, наложенный в рамках дела братьев Магомедовых, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд продлил срок ареста, ранее наложенный на активы", — сказала она.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.