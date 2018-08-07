Правозащитники не будут требовать поместить в СИЗО фигуранта дела о пытках

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Фонд "Общественный вердикт", ранее заявлявший об обжаловании домашнего ареста замначальника ярославской колонии Ивана Калашникова в рамках дела о пытках, отказался от апелляции, сославшись на тяжелое заболевание обвиняемого, сообщается на странице фонда в Facebook.
"Несмотря на то, что, по нашему мнению, Калашников несет персональную ответственность за применение жестоких пыток к Евгению Макарову и обязан ответить по закону за свое преступление, мы не будем настаивать на содержании подозреваемого в СИЗО", — говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько дней назад юристы фонда изучили документы, которые были представлены следствием в суд.
"Из документов следует, что Калашников действительно не может по состоянию здоровья находиться в СИЗО. Лечение болезни, которой страдает подозреваемый, невозможно обеспечить в условиях следственного изолятора… Мы отзываем свою жалобу, так как содержание в СИЗО человека с медицинским диагнозом как у Калашникова, по сути, будет являться пыткой", — информирует фонд.
Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.