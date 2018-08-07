Правозащитники не будут требовать поместить в СИЗО фигуранта дела о пытках

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Фонд "Общественный вердикт", ранее заявлявший об обжаловании домашнего ареста замначальника ярославской колонии Ивана Калашникова в рамках дела о пытках, отказался от апелляции, сославшись на тяжелое заболевание обвиняемого, сообщается на странице фонда в Facebook.

Ранее фонд "Общественный вердикт" сообщал, что защищает интересы пострадавшего от пыток осужденного Евгения Макарова. Адвокат фонда Яков Ионцев обжаловал помещение под домашний арест замначальника колонии Ивана Калашникова. Второго августа апелляция поступила в Заволжский районный суд Ярославля.

"Несмотря на то, что, по нашему мнению, Калашников несет персональную ответственность за применение жестоких пыток к Евгению Макарову и обязан ответить по закону за свое преступление, мы не будем настаивать на содержании подозреваемого в СИЗО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько дней назад юристы фонда изучили документы, которые были представлены следствием в суд.

"Из документов следует, что Калашников действительно не может по состоянию здоровья находиться в СИЗО. Лечение болезни, которой страдает подозреваемый, невозможно обеспечить в условиях следственного изолятора… Мы отзываем свою жалобу, так как содержание в СИЗО человека с медицинским диагнозом как у Калашникова, по сути, будет являться пыткой", — информирует фонд.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.