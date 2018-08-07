На Кубани бывшего главу отдела ОМВД осудили на четыре года колонии

КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Бывший начальник следственного отдела ОМВД России по Тихорецкому району Кубани получил четыре года колонии за обещание посредничества во взяточничестве, сообщает региональное СУСК РФ.

"Собранные … доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника отдела — начальнику следственного отдела ОМВД России по Тихорецкому району Андрею Жданову. Он признан виновным в обещании и предложении посредничества во взяточничестве с использованием служебного положения (часть 5 статьи 291.1 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Судом установлено, что полицией в Тихорецком районе расследовалось уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в покушении на мошенничество. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако он ее нарушил. В этой связи следователь полиции обратился в суд с ходатайством об изменении избранной меры пресечения на домашний арест, но суд отказал в ходатайстве по причине неявки подозреваемого и отсутствия сведений о его извещении о судебном заседании, добавили в СК.

Зная об этом, Жданов встретился с подозреваемым и предложил передать 500 тысяч рублей должностным лицам за непринятие мер для обжалования отказа в изменении меры пресечения, уточнили в ведомстве.

Как отмечается в релизе, Жданов предложил подозреваемому оставить деньги в квартире его отца в Краснодаре, для чего передал ключ от неё. Однако мужчина обратился в правоохранительные органы. На следующий день после того, как деньги были помещены в квартиру, Жданов был задержан сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.

"Приговором суда Жданову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 1 миллиона рублей и лишением права занимать государственные должности сроком на четыре года", — дополнили в СУСК.

Приговор в законную силу пока не вступил.