СК завел еще три дела после артобстрела украинских силовиков в Донбассе

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Следственный комитет России завел еще три дела о применении украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны после артиллерийских обстрелов поселка Оленовка под Докучаевском и села Сигнальное Петровского района в Донецке, в результате которых пострадали две женщины, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в результате артиллерийских обстрелов украинских силовиков поселка Оленовка под Докучаевском и села Сигнальное Петровского района в Донецке получили ранения две не участвовавшие в вооруженном конфликте жительницы самопровозглашенной ДНР 1953 и 1962 годов рождения.

"В связи с этим возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления… "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала Петренко.

В настоящее время устанавливаются лица причастные к совершению преступлений.

"Несмотря на действие Соглашения Трехсторонней контактной группы, за период с января по август 2018 года, украинские силовики продолжали обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в результате которых полностью либо частично разрушены свыше 160 гражданских объектов", — добавила Петренко.