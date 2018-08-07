В СК рассказали о расследовании дела врача-гематолога Мисюриной

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Следственный комитет занимается дорасследованием дела московского врача-гематолога Елены Мисюриной, сообщили в ведомстве.

В апреле Московский городской суд отменил приговор, вынесенный Мисюриной районным судом, и вернул дело на дополнительное расследование, придя к выводу, что следствие проходило с нарушениями. В СК пояснили, что такое решение носит обязательный характер.

В ведомстве также добавили, что в целях объективного расследования дело передадут в другой следственное подразделение столичного главка, и пообещали учесть все обращения и ходатайства по этому делу.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела против Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По версии следствия, при проведении биопсии костного мозга врач-гематолог "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры и повредила кровеносные сосуды пациента. Через несколько дней тот умер.

В январе этого года Черемушкинский районный суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии. Этот приговор вызвал широкий резонанс. Требование о пересмотре дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента. Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.