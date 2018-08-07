В Ленобласти замкомандира взвода ДПС подозревают в похищении человека

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Следователи задержали заместителя командира взвода ДПС, который подозревается в похищении человека в Ленинградской области, сообщает СК РФ в мессенджере ТамТам.
"Замкомандира взвода ДПС задержан по подозрению в похищении человека… В настоящее время полицейский арестован, двое его сообщников в розыске", — говорится в сообщении.
По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 9 июля в поселке Зимитицы Волосовского района Ленобласти.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены трое злоумышленников, одним из которых оказался сотрудник ДПС по Фрунзенскому району. Полицейскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в МВД.
По данным ведомства, сейчас проводится служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. "В случае подтверждения вины указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам", — добавили в полиции.