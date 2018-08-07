Глава Чукотки сообщил о состоянии найденного на побережье американца

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин сообщил, что жизни гражданина США, которого нашли у берегов региона, ничего не угрожает, ему была оказана необходимая помощь.

В пятницу, 3 августа, появилась информация о задержании гражданина США в селе Лаврентия на Чукотке. В американском генконсульстве во Владивостоке сообщили, что в курсе ситуации, дипмиссия работает с местными властями и оказывает консульские услуги. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что американец, который зарегистрирован в городе Солдотна, штат Аляска, а проживает в Анкоридже, путешествовал по реке Юкон и на лодке случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.

В понедельник в Чукотской окружной больнице РИА Новости сообщили, что гражданин США проходит в обследование в инфекционном отделении медучреждения, пока у него ничего опасного для здоровья не выявлено.

"Можем сказать, что его жизни ничего не угрожает, он в надежных руках. По крайней мере, первичную помощь силами окружной больницы ему оказали. Наша задача, наверное, в этом и была. Захотел ли он здесь остаться — такой информацией я не располагаю", — сообщил журналистам в Анадыре губернатор Копин.

Как рассказал РИА Новости во вторник представитель Чукотской окружной больницы, где американец проходит обследование, "с ним все хорошо". "Пока не знаем, сколько он пробудет у нас, обследование продолжается", — добавил собеседник агентства.