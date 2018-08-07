Гребень паводка на Амуре покинул Еврейскую автономную область

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Гребень паводка на реке Амур прошел Еврейскую автономную область, уровень воды снижается во всех населенных пунктах региона, сообщает ГУ МЧС РФ по ЕАО.

"Прогноз паводкоопасной обстановки по реке Амур оправдался. Уровни воды снижаются во всех населенных пунктах региона, расположенных в русле Амура", — говорится в сообщении.

По словам врио начальника регионального главка МЧС России Валентина Гарина, во вторник гребень паводка сместился к Хабаровску.

"По гидропостам, расположенным в селах Нагибово и Пашково, отмечаем, что река Амур вошла в пойму. В селе Ленинское пока еще она находится на отметках, превышающих уровень неблагоприятного явления. Но ежедневный спад говорит о скорейшем снижении данных показателей. Утром гидропост села Нижнеспасское зафиксировал спад на 1 сантиметр. В тоже время в краевом центре – подъем на 2 сантиметра", — добавила Гарина.

По данным МЧС, жилье в регионе не подтопило, но в Ленинском районе уничтожен урожай на ряде низкопойменных участков. В Смидовичском районе остается подтопленной дорога к дачным кооперативам, вода к домам не подошла.

По прогнозам гидрологов, второй волны паводка по Амуру не ожидается.

Из-за постоянных дождей в Приамурье растет уровень воды в Амуре и малых реках. В начале августа гребень паводка ожидается у Хабаровска — уровень реки может превысить пять метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра, опасный — шесть).