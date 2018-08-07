К поискам пропавшей туристки в Хакасии привлекли туристов-водников

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Туристы-водники и волонтеры привлечены к поискам туристки, которая пропала после переворота катамарана в конце июля на реке Она в Хакасии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"В этом районе находятся две группы туристов-водников. Они идут тем же маршрутом по той реке. Они также привлечены к поискам. В случае обнаружения женщины они сообщат об этом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к поискам сегодня присоединятся также 12 добровольцев из поселка Абаза. По информации ведомства, поиски будут продолжены до субботы, после чего принято решение о целесообразности проведения поисковых работ. На данный момент поисковые группы обследовали около 350 километров реки и лесного массива.

Ранее в МЧС сообщили, что на реке Она опрокинулся катамаран с группой из шести человек из Москвы и Пензы, они шли незарегистрированным маршрутом. Спастись удалось двум мужчинам и двум детям. В СК республики сообщили, что найдено тело одного из туристов, ведутся поиски еще одной пропавшей, указывает МЧС.

По данным СК, по результатам проведенной проверки об исчезновении двух человек после опрокидывания катамарана в отношении 41-летнего организатора сплава возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).