Началась экспертиза тел погибших в катастрофе Ми-8 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Тела погибших в крушении вертолета Ми-8 доставлены в Красноярск, специалисты начали проводить экспертизы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром на севере Красноярского края. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций. Среди них — жители Красноярского края и других регионов.

"Тела всех погибших при крушении вертолета доставлены в Красноярск. Эксперты начали проводить экспертизу", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в краевом главке МЧС сообщил, что у родственников погибших в катастрофе вертолета идет забор проб ДНК. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что родственники погибших из других регионов России, скорее всего, не поедут в Красноярск для сдачи проб ДНК, а сдадут их по месту проживания.