Началась экспертиза тел погибших в катастрофе Ми-8 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Тела погибших в крушении вертолета Ми-8 доставлены в Красноярск, специалисты начали проводить экспертизы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Тела всех погибших при крушении вертолета доставлены в Красноярск. Эксперты начали проводить экспертизу", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник в краевом главке МЧС сообщил, что у родственников погибших в катастрофе вертолета идет забор проб ДНК. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что родственники погибших из других регионов России, скорее всего, не поедут в Красноярск для сдачи проб ДНК, а сдадут их по месту проживания.