В Приморье задержали сбежавшего из колонии-поселения

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Осужденного, который 6 августа сбежал из колонии-поселения в Приморье, во вторник задержали в Пожарском районе региона, граничащим с Хабаровским краем, сообщает ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

Осужденный отбывал наказание на участке колонии-поселения при ИК-20 в поселке Заводской на юге края. Он сбежал оттуда 6 августа. Начался его розыск.

"Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников розыска уголовно-исполнительной системы Приморского края задержан осужденный Мехтиев О.И., совершивший побег с участка колонии-поселения при ИК-20. Осужденного задержали на территории Пожарского района Приморского края", — говорится в сообщении.